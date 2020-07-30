Минск усилил контроль на белорусско-российской границе

Алексей Вольцев

Пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в Госпогранкомитете (ГПК) республики.

«Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке», — говорится в сообщении ГПК.

В ведомстве также сообщили, что «на всех уровнях — от командиров подразделений границы до руководителей пограничных ведомств» организовано взаимодействие с украинскими коллегами.

«В рамках усиления пограничного режима на белорусско-украинской границе вводятся дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в погранзоне и полосе. Кроме того, согласно договоренности руководителей пограничных ведомств, будет усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих в Белоруссию через пункты пропуска», — отметили в белорусском ГПК, добавив, что «в пунктах пропуска и на „зеленой“ границе на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов».

Кроме того, в комитете подчеркнули, что «пограничники готовы противодействовать противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, несущих угрозу пограничной безопасности, и оперативно реагировать на любое изменение обстановки».

Как сообщало ИА Newstes, 29 июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 членов частной военной компании «Вагнер». После проведенного в тот же вечер экстренного совещания Совета безопасности республики государственный секретарь Совбеза Андрей Равков сообщил, что погранкомитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие госграницы, в том числе с РФ «в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе». 30 июля после встречи с представителями дипломатических ведомств России и Украины, в белорусском МИДе заявили, что между Минском и Киевом достигнута договоренность об «активизации взаимодействия погранведомств для недопущения дестабилизации обстановки».