Оскорбительный плакат. Ульяновские депутаты затеяли драку на заседании

Лидия Мартынова

Заседание законодательного собрания Ульяновской области в среду были вынуждены прервать из-за потасовки, которую затеяли депутаты, сообщил первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев.

До этого депутат Госдумы Алексей Куринный опубликовал в Instagram видео драки парламентариев во время заседания заксобрания Ульяновской области. Конфликт возник после того, как один из депутатов от "Единой России" захотел сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина с подписью "голубки".

"Сегодня при рассмотрении ряда законов Ульяновской области, к сожалению, часть наших коллег, это депутаты от фракции КПРФ, своими провокационными действиями, которые выразились в вывешивании плакатов, которые, с нашей точки зрения, носят очень жесткий характер по отношению к государственной власти, фактически спровоцировали в зале законодательного собрания драку", – цитирует РИА Новости Гвоздева.

Единой России", которые пришли на заседание пьяными.

"Один из наших депутатов принес плакат, где был изображен Морозов рядом с Сурайкиным. Так он хотел показать, что никакого противостояния между ними нет, они друг друга поддерживают… Я полностью отрицаю, что с нашей стороны были провокации. Но даже если так, нельзя бить людей, об этом говорит закон", – добавил Гибатдинов.

Пострадавшие депутаты из фракции КПРФ зафиксировали травмы в медучреждении и передали данные полицейским, подытожил он.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Украина депортирует восемь иностранцев за драку со стрельбой.