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Путин поручил создать рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском

Путин поручил создать рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения.

"Предлагаю создать межведомственную рабочую группу под руководством Виктории Валерьевны (Абрамченко). Ваша главная задача - разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязненных территорий в городе Усолье-Сибирское", - сказал Путин на совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области.

Он обратился к Минобороны, МЧС, Росгвардии и другим ведомствам с просьбой оказать полное содействие в этой работе, а к Минфину - заложить необходимые средства в трехлетнем бюджете.

# Политика
По материалам: ria.ru

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