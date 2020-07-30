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Путин проведет совещание по экологической ситуации в Иркутской области

Путин проведет совещание по экологической ситуации в Иркутской области
Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирском Иркутской области и встретится с врио главы региона Игорем Кобзевым, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Говоря об экологии, речь идет о совещании по ситуации в городе Усолье-Сибирское. Это в Иркутской области. Инициатором этого совещания был исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Это такой достаточно проблемный населенный пункт, там было много предприятий химических, там производились очень вредные выбросы, это все складировалось, и это все происходит на протяжении последних десятилетий, это где-то 40-50 (лет - ред.)", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, сейчас надо предпринимать энергичные действия.


Минприроды Дмитрий) Кобылкин и (Евгений) Зиничев министр МЧС, и министр обороны ... (Сергей) Шойгу и другие соответствующие представители будут принимать участие в этом совещании", - сказал Песков.

"Президент планирует отдельно пообщаться с Кобзевым в целом по делам Иркутской области". - сказал Песков.

Он отметил, что Кобзев работает очень энергично, ему пришлось столкнуться с очень непростой обстановкой, "работает не покладая рук, и вот, сегодня пообщается с главой государства".

# Политика
По материалам: ria.ru

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