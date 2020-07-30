Трамп объяснил сокращение войск США в Германии

Анастасия Иванова

Недостаточные затраты Берлина на поддержание коллективной обороны НАТО стали причиной сокращения численности американских войск в Германии. Об этом, как передает ТАСС, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы сокращаем силы, поскольку они не платят по своим счетам, все просто», — сказал он.

Ранее стало известно, что из 11,9 тыс. американских военных, которые выводятся из Германии, 6,4 тыс. вернутся на родину. Около 5,6 тыс. военнослужащих будут передислоцированы в Италию и Бельгию.

15 июня Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ с 34,5 до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО.

24 июня Трамп подтвердил, что США рассчитывают перебросить часть войск из Германии в Польшу.