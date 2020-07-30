Трамп объяснил сокращение войск США в Германии
Недостаточные затраты Берлина на поддержание коллективной обороны НАТО стали причиной сокращения численности американских войск в Германии. Об этом, как передает ТАСС, заявил американский президент Дональд Трамп.
Ранее стало известно, что из 11,9 тыс. американских военных, которые выводятся из Германии, 6,4 тыс. вернутся на родину. Около 5,6 тыс. военнослужащих будут передислоцированы в Италию и Бельгию.
15 июня Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ с 34,5 до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО.
24 июня Трамп подтвердил, что США рассчитывают перебросить часть войск из Германии в Польшу.