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Участники войны с Приднестровьем: Молдавию спасет присоединение к Румынии

Участники войны с Приднестровьем: Молдавию спасет присоединение к Румынии

Бывший министр внутренних дел и экс-глава оборонного ведомства Молдавии, лидер Демократического форума румын в РМ Ион Косташ заявил, что без «воссоединения с Румынией у страны нет шансов войти в семью цивилизованных европейских государств». Бригадный генерал, командовавший в 1992 году операцией по «восстановлению конституционного порядка» в Приднестровье, для реализации этого плана учредил «Совет европейской интеграции», который должен взять на себя координацию усилий унионистов «по возвращению Бессарабии в Румынию».

На пресс-конференции, состоявшейся 30 июля в Кишиневе, другой соучредитель совета, ветеран войны на Днестре Георгий Рэйляну назвал Молдавию «вторым румынским государством», добавив, что оно создано «коррумпированными чиновниками с подачи внешних сил».

«Молдавия — также результат долговременного эффекта пакта Молотова — Риббентропа. Государство уже почти три десятилетия в агонии. Граждане покидают страну, они не в состоянии справиться с постоянными вызовами их благополучию и безопасности», — сказал он.

По словам комбатанта, с 90-х годов прошлого века республика является территорией гибридной войны, следствием которой стало территориальное разделение государства.

«Её развязала Россия, а внутри республики поддерживает „пятая колонна“ — манкурты, которые относят себя к мифическому Русскому миру», — полагает Рэйляну.

Член Совета евроинтеграции уточнил, что более 50% граждан Молдавии имеют гражданство других стран Европы. Это, по его мнению, подтверждает устремленность молдаван в Европейский союз.

«Цель создания Совета европейской интеграции — возврат в лоно первого румынского государства и вхождение вместе с ней в сообщества стран, где правят закон и демократические нормы», — заключил Рэйляну.

ИА Newstes сообщало ранее, что президент Молдавии Игорь Додон считает необходимым внесение изменений в конституцию страны. Глава государства предлагает откорректировать статьи основного закона, которые могут использоваться унионистскими силами в качестве механизма для ликвидации молдавской государственности.

«Те, кто выступает за ликвидацию Республики Молдавия, к ним должны быть приняты соответствующие меры со стороны государства. Но для того, чтобы они не пошли в международные суды, как у нас уже было, нужно поменять некоторые нормы конституции», — заявил Додон.

О том, что унионистские и другие организации, подрывающие суверенитет страны, в Молдавии должны быть запрещены на законодательном уровне, Додон говорил еще в 2016 году, когда занял президентское кресло. Однако с реализацией задуманного молдавский лидер не торопится. По его словам, это может произойти не раньше следующего года, а точнее, после президентских выборов, которые состоятся осенью.

Эту позицию в парламенте разделяют социалисты, которые отмечают, что при действующем составе законодательного собрания вряд ли можно добиться одобрения такого решения.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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