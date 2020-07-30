В комитете ГД не раскрыли имена из запроса о втором гражданстве депутатов

Влада Некрасова

Глава комитета безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не стал комментировать имена депутатов, которые упоминаются в запросе комитета по вопросу проверки наличия предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство.

Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ соответствующую информацию. Пискарев сообщил журналистам, что соответствующий запрос был направлен комитетом и комиссией в ЦИК.

"До окончания проверки это делать некорректно", - сказал Пискарев журналистам, говоря о персоналиях, которые упоминаются в запросе.

В середине июля депутат Денис Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить ряд чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на вопрос наличия второго гражданства.