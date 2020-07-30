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В Литву прибыл французский военный контингент

В Литву прибыл французский военный контингент

Французы доставили в Литву военную технику и на этой неделе завершили комплектацию своей роты в батальоне НАТО, дислоцированном в Рукле. Примерно 300 военных из Франции, а также их танки Leclerc и 14 боевых машин пехоты будут служить в Литве до конца года, пишет Delfi.lt.

Первые французские военные приехали в Руклу в начале июля, позже они доставили военную технику. И технику и солдат доставили на самолетах и поездах.

«Контингент, кроме прочего, располагает 5 танками Leclerc и 14 боевых машинами пехоты VBCI», — сообщает Минобороны Литвы. Из 300 прибывших французских солдат 200 — военные пехотной роты, еще 100 выполняют административные и логистические задачи. Всего в батальоне НАТО в Литве — больше 1200 военнослужащих.

Батальоны НАТО дислоцированы в Литве, Латвии и Эстонии с начала 2017 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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