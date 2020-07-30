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В Севастополе задержан киевский шпион — военнослужащий Черноморского флота

В Севастополе задержан киевский шпион — военнослужащий Черноморского флота

В Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, который передавал разведке Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ („Государственная измена“)», — сообщили в спецслужбе.

Задержанный арестован по решению суда, ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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