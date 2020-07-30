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В Ульяновской области комиссия по этике разберется с дракой депутатов

В Ульяновской области комиссия по этике разберется с дракой депутатов
Комиссия по этике законодательного собрания Ульяновской области разберется в конфликте депутатов, переросшем в драку, сообщила в четверг пресс-служба реготделения "Единой России" со ссылкой на замсекретаря генсовета партии Евгения Ревенко.

Ранее первый зампред заксобрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев рассказал журналистам, что в среду заседание регионального парламента пришлось прервать из-за драки депутатов, которую, по его словам, спровоцировали представители КПРФ. На видео, которое в Instagram выложил депутат Госдумы Алексей Куринный, видно, что потасовка завязалась после того, как один из депутатов от "Единой России" попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина с подписью "голубки".

# Политика
По материалам: ria.ru

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