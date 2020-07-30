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Возросла смертность граждан Южной Осетии, лечившихся в Грузии

Возросла смертность граждан Южной Осетии, лечившихся в Грузии

Произошел значительный рост смертности граждан Южной Осетии, направленных на лечение в Грузию. Соответствующую статистику обнародовал МИД Южной Осетии, комментируя письмо постоянного представительства Грузии при ООН на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности ООН.

Что касается часто эксплуатируемой грузинскими политиками темы оказания медицинской помощи отдельным гражданам Южной Осетии в медицинских учреждениях Грузии, отмечает МИД РЮО, «по имеющейся документально зафиксированной статистике, количество смертей по причине невывоза больных граждан в Грузию, равно нулю».

При этом существует другая статистика, на которую не обращают внимание как местные власти в Тбилиси, так и представители международных организаций и иностранных посольств, подчеркивают в Цхинвале.

«Смертность граждан Южной Осетии, направленных на лечение в Грузию по программе МККК „Медицинская транспортировка“, значительно возросла и составила 27,5% в 2019 году, а в первом полугодии 2020 года — 20,5% от общего числа лиц, проходивших лечение в Грузии в эти годы. Это означает крах всех пропагандистских проектов грузинского правительства, включая „Шаг к лучшему будущему“ и „Вовлечение без признания“», — заявил МИД Южной Осетии.

Во внешнеполитическом ведомстве «внимательно ознакомились» с опубликованным на официальной странице ООН письмом постоянного представительства Грузии при ООН и констатировали, что «ни на Западе так и не смогли извлечь уроки из трагических событий 2008 года».

«Отводя в сторону взгляд, сегодня грузинская дипломатия продолжает распространять дезинформацию и ложные сведения об истинном положении дел в Южной Осетии, предлагая предпринять срочные меры „по защите прав, и удовлетворению гуманитарных нужд местного населения“. Вопреки всякой логике, продолжает продвигать миф о „российской агрессии“ и пропагандистские клише об „аннексии“ и „оккупации“, несмотря на неоднократные доказательства югоосетинской стороны о недопустимости и абсолютной неправомерности с юридической и фактической точек зрения использования термина „оккупированные территории“ в отношении Южной Осетии», — отмечается в комментарии.

В преддверии 12-й годовщины грузинской агрессии против Южной Осетии Цхинвал в очередной раз напоминает, что только решительное вмешательство Российской Федерации, осуществившей операцию по принуждению Грузии к миру, спасло народ Южной Осетии от полного уничтожения в августе 2008 года.

«И только присутствие российских военнослужащих в Южной Осетии, в соответствии с двусторонними соглашениями, служит гарантией безопасности и стабильности на югоосетинской земле», — подчеркивают в Южной Осетии.

МИД РЮО отмечает, что деструктивная активность представителей Грузии, аккредитованных в различных международных организациях, уже привела к приостановке обсуждения проблемы беженцев в Женеве. Продолжение такой политики чревато негативными последствиями и может вовсе спровоцировать развал формата Женевских дискуссий, предупреждают в Цхинвале.

«Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия ответственно заявляет, что все измышления грузинской стороны, изложенные в упомянутом письме, чистая ложь, преследующая цель скрыть истинное положение вещей. Все защитные меры, предпринимаемые руководством страны, направлены исключительно для противодействия проникновению Covid-19 с территории соседней Грузии и связаны с защитой интересов республики и приграничного населения в том числе, независимо от национальной принадлежности, и не могут рассматриваться как какое-то ограничение доступа к средствам существования или медицинской помощи», — говорится в комментарии.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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