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Ансип: Правильно я убрал из центра Таллина «Бронзового солдата»

Ансип: Правильно я убрал из центра Таллина «Бронзового солдата»

Эстонские журналисты поинтересовались у бывшего премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа, совершил бы он с высоты своего нынешнего опыта наиболее прославивший его поступок — убрал бы из центра Таллина монумент «Бронзовый солдат«? Ансип, ныне являющийся депутатом Европарламента от Эстонии, ответил, что ничуть не сожалеет о том своем деянии, завершившимся жестоким подавлением восстания русского населения, пишет Delfi.ee.

«История не может повториться в точности. Как говорят классики, вначале это история, а потом — фарс. Напряжение вокруг „Бронзового солдата“ создавалось годами… События в восточной Украине подтвердили, что решение перенести „Бронзового солдата“ на самое подходящее для него место было единственно правильным. Это нужно было сделать гораздо раньше. Сейчас „Бронзовый солдат“ находится ровно там, где должен быть. Задача памятника — чтить память погибших на войне», — ответил бывший премьер-министр.

«Волнения вокруг „Бронзового солдата“ создавались не в Эстонии, а инспирировались извне. Сегодня мы знаем, что в Эстонии в 2007 году находились российские офицеры, специализировавшиеся на массовых беспорядках. Высшие должностные лица России взяли на себя ответственность за организацию кибератак в Эстонии. Поэтому с тем, что все эти волнения создавались исключительно внутри нашей страны, я согласиться никак не могу», — добавил Ансип.

В связи с этим эстонский журналист Александр Чаплыгин напомнил, что в своё время Ансип являлся высокопоставленным советским чиновником, членом КПСС.

«Удивительный дедушка-трансформер. В 1988 году старательно разгонял в Тарту студенческий антисоветский митинг. С собаками, что было слишком даже для советских реалий. А в 2007 году столь же истово разгонял митинг в защиту памятника советскому солдату. С телескопическими дубинками и лентами-наручниками, что было слишком даже по законам Эстонской Республики», — пишет Чаплыгин.

«„…в Эстонии в 2007 году находились российские офицеры, специализировавшиеся на массовых беспорядках. Высшие должностные лица России взяли на себя ответственность за организацию кибератак в Эстонии. Поэтому с тем, что все эти волнения создавались исключительно внутри нашей страны, я согласиться никак не могу“, — заявил бывший премьер Эстонии Ансип». Доказательства? Факты?», — вопрошает редактор портала «Sputnik Эстония« Елена Черышева.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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