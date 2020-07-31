Ансип: Правильно я убрал из центра Таллина «Бронзового солдата»
Эстонские журналисты поинтересовались у бывшего премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа, совершил бы он с высоты своего нынешнего опыта наиболее прославивший его поступок — убрал бы из центра Таллина монумент «Бронзовый солдат«? Ансип, ныне являющийся депутатом Европарламента от Эстонии, ответил, что ничуть не сожалеет о том своем деянии, завершившимся жестоким подавлением восстания русского населения, пишет Delfi.ee.
«Волнения вокруг „Бронзового солдата“ создавались не в Эстонии, а инспирировались извне. Сегодня мы знаем, что в Эстонии в 2007 году находились российские офицеры, специализировавшиеся на массовых беспорядках. Высшие должностные лица России взяли на себя ответственность за организацию кибератак в Эстонии. Поэтому с тем, что все эти волнения создавались исключительно внутри нашей страны, я согласиться никак не могу», — добавил Ансип.
В связи с этим эстонский журналист Александр Чаплыгин напомнил, что в своё время Ансип являлся высокопоставленным советским чиновником, членом КПСС.
«„…в Эстонии в 2007 году находились российские офицеры, специализировавшиеся на массовых беспорядках. Высшие должностные лица России взяли на себя ответственность за организацию кибератак в Эстонии. Поэтому с тем, что все эти волнения создавались исключительно внутри нашей страны, я согласиться никак не могу“, — заявил бывший премьер Эстонии Ансип». Доказательства? Факты?», — вопрошает редактор портала «Sputnik Эстония« Елена Черышева.