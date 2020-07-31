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Группа по Конституции обсуждает возможность поправок о защите территории

Группа по Конституции обсуждает возможность поправок о защите территории
Рабочая группа по конституции обсуждает возможность внесения поправок в законодательство о защите территориальной целостности РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда, член рабочей группы Константин Косачев.

Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля. Одна из поправок гласит, что РФ защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Все действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории государства, а также призывы к ним не допускаются.

# Политика
По материалам: ria.ru

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