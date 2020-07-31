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И.о. главы кабмина Якутии станет бывший замглавы Росморречфлота

И.о. главы кабмина Якутии станет бывший замглавы Росморречфлота
Исполнять обязанности премьера Якутии будет Андрей Тарасенко, занимавший должность заместителя руководителя Росморречфлота и врио главы Приморья, сообщается на сайте регионального кабмина.

С 2018 года главой правительства Якутии был Владимир Солодов. В апреле он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края вместо ушедшего в отставку Владимира Илюхина. Обязанности председателя кабинета министров Якутии исполняет Алексей Колодезников – первый вице-премьер.

"Исполнять обязанности председателя регионального правительства будет Андрей Тарасенко… Тарасенко уже прибыл в Якутию. Кабинету министров он будет представлен в ближайшее время", - говорится в сообщении.

С 4 октября 2017 по 26 сентября 2018 года Тарасенко временно исполнял обязанности губернатора Приморского края. В сентябре 2018 он был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

"С Андреем Владимировичем мы знакомы уже много лет, знаю его как честного, волевого и компетентного руководителя, способного организовать эффективную работу. Уверен, что на новом посту он внесет большой вклад в развитие нашей республики и страны!" - прокомментировал глава Якутии Айсен Николаев в Instagram.

# Политика
По материалам: ria.ru

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