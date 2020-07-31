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Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский Boeing

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский Boeing

Иран согласен выплатить Украине компенсацию за Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение 8 января. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени… Хотя многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, украинские граждане также присутствовали на нем», — сказал он.

Как уже сообщало ИА Newstes, расшифровка чёрных ящиков украинского самолёта, сбитого в Иране в январе, подтвердила факт «незаконного вмешательства в работу самолёта», и Киев намерен провести первый раунд переговоров с иранской стороной.

Пассажирский самолёт потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Иранские власти позже признали, что самолёт был сбит по ошибке ракетой.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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