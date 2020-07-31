Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Минпромторг не ждет дефицита лекарств из-за введения маркировки

Минпромторг не ждет дефицита лекарств из-за введения маркировки

Минпромторг не ждет дефицита лекарств из-за введения маркировки

Стартовавшая 1 июля обязательная маркировка лекарств в России не может вызвать дефицит лекарств или роста цен на медикаменты. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

По его словам, Минпромторг уже видит результаты от маркировки. В частности, она позволяет выявить в аптеках лекарства, предназначенные только для выдачи пациентам в больницах.

«Госпитальные препараты попросту перепродаются недобросовестными работниками медучреждений. Маркировка выявляет такие схемы, делает рынок препаратов прозрачным, а значит, все становится на места», — подчеркнул Мантуров.

Для предотвращения дефицита предусмотрен ряд механизмов — они в том числе должны помочь компаниям, которые по объективным причинам не смогли промаркировать отдельные серии препаратов после 1 июля. Так, например, иностранные производители могут нанести средства идентификации на свои препараты на таможенных складах, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Кроме того, российские и иностранные производители могут обратиться в межведомственную комиссию при Росздравнадзоре для получения согласования на ввоз или ввод в обращение лекарств препаратов без нанесения средств идентификации.

Эти механизмы распространяются на лекарственные препараты, произведенные до 1 октября 2020 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

И.о. главы кабмина Якутии станет бывший замглавы Росморречфлота
И.о. главы кабмина Якутии станет бывший замглавы Росморречфлота
Полиоксидоний открывает новые возможности в лечении пациентов с COVID19
Полиоксидоний открывает новые возможности в лечении пациентов с
"Ростех" презентовал новый досмотровый комплекс на базе КамАЗа
"Ростех" презентовал новый досмотровый комплекс на базе КамАЗа
Минск попросил Киев проверить задержанных россиян на причастность к преступлениям на территории Украины
Минск попросил Киев проверить задержанных россиян на причастность
Гороскоп на август 2020 года от Анжелы Перл
Гороскоп на август 2020 года от Анжелы Перл
Королева Летиция в посткарантинном туре по Испании: два новых модных образа
Королева Летиция в посткарантинном туре по Испании: два новых модных
Украина похвасталась испытаниями собственной дымовой шашки взамен советским
Украина похвасталась испытаниями собственной дымовой шашки взамен
Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе
Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе
В новом трейлере визуального альбома Бейонсе появилась ее дочь
В новом трейлере визуального альбома Бейонсе появилась ее дочь
Трамп согласен на выборы без почты: события ночи 31 июля — EADaily
Трамп согласен на выборы без почты: события ночи 31 июля — EADaily
Минпромторг не ждет дефицита лекарств из-за введения маркировки
Минпромторг не ждет дефицита лекарств из-за введения маркировки
Вице-спикер Думы отрицает, что у него есть грин-карта США и грозит судом
Вице-спикер Думы отрицает, что у него есть грин-карта США и грозит

Топ на сегодня

Кумпилов оценил роль депутатов Хасэ в преодолении последствий пандемии
Кумпилов оценил роль депутатов Хасэ в преодолении последствий пандемии
Озвучены имена депутатов Госдумы из списка на проверку двойного гражданства
Озвучены имена депутатов Госдумы из списка на проверку двойного
Меган Фокс и Machine Gun Kelly перестали скрывать романтические отношения
Меган Фокс и Machine Gun Kelly перестали скрывать романтические
В Севастополе задержан киевский шпион — военнослужащий Черноморского флота
В Севастополе задержан киевский шпион — военнослужащий Черноморского
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Исаиас"
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Исаиас"

Еще по теме

Обязательная маркировка лекарств начнётся с 1 января 2020 года — Минпромторг
Медведев пообещал оградить россиян от дефицита лекарств
Медведев внес изменения в порядок мониторинга лекарств
Минпромторг предупредил о скором росте цен на лекарства