Минпромторг не ждет дефицита лекарств из-за введения маркировки

Анастасия Иванова

Стартовавшая 1 июля обязательная маркировка лекарств в России не может вызвать дефицит лекарств или роста цен на медикаменты. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

По его словам, Минпромторг уже видит результаты от маркировки. В частности, она позволяет выявить в аптеках лекарства, предназначенные только для выдачи пациентам в больницах.

«Госпитальные препараты попросту перепродаются недобросовестными работниками медучреждений. Маркировка выявляет такие схемы, делает рынок препаратов прозрачным, а значит, все становится на места», — подчеркнул Мантуров.

Для предотвращения дефицита предусмотрен ряд механизмов — они в том числе должны помочь компаниям, которые по объективным причинам не смогли промаркировать отдельные серии препаратов после 1 июля. Так, например, иностранные производители могут нанести средства идентификации на свои препараты на таможенных складах, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Кроме того, российские и иностранные производители могут обратиться в межведомственную комиссию при Росздравнадзоре для получения согласования на ввоз или ввод в обращение лекарств препаратов без нанесения средств идентификации.

Эти механизмы распространяются на лекарственные препараты, произведенные до 1 октября 2020 года.