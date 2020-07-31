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Минск передал в Киев список задержанных в Белоруссии россиян

Минск передал в Киев список задержанных в Белоруссии россиян

Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян для проведения проверки. Об этом сегодня, 31 июля, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал он.

По словам Кулебы, украинские правоохранители активно работают над списком.

«Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро», — заявил глава украинского МИДа, отметив, что правоохранители проверят всех задержанных на предмет гражданства Украины.

В то же время он напомнил, что на Украине нет возможности иметь второе гражданство и все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами Украины. При этом, по словам главы внешнеполитического ведомства, Минск не выдвигал никаких обвинений в адрес Украины.

Как сообщало ИА Newstes, 29 июля стало известно о задержании под Минском задержаны «32 боевиков иностранной частной компании Вагнер». Еще один был задержан на юге республики. При этом государственные СМИ Белоруссии отмечали, что все задержанные являются гражданами России. После этого Служба безопасности Украины заявила,что будет добиваться от Минска экстрадиции тех их задержанных, кто участвовал в военных действиях на Донбассе.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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