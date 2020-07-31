Мишустин тоже поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом
Премьер-министр России Михаил Мишустин, как и президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Обращение к руководителям Духовных управлений мусульман России опубликовано сегодня, 31 июля, на сайте кабмина.
Мишустин также отметил, что исторически Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, залогом развития которого всегда были взаимопонимание, дружба и сотрудничество между представителями разных народов и вероисповеданий, а созидательная работа руководителей мусульманских организаций заслуживает самой высокой оценки.
Как сообщало ИА Newstes , в поздравлении Владимира Путина также говорится о весомом вкладе мусульман в сохранение культурного многообразия России и укреплении межнационального согласия в обществе.