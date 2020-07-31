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Мишустин тоже поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом

Мишустин тоже поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом

Премьер-министр России Михаил Мишустин, как и президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Обращение к руководителям Духовных управлений мусульман России опубликовано сегодня, 31 июля, на сайте кабмина.

«Умма России всегда играла важную роль в общественной жизни страны. И сегодня мусульманская община ведет активную благотворительную и просветительскую деятельность. Многое делает для противодействия экстремистской идеологии, способствует укреплению мира и согласия в нашей стране», — говорится в телеграмме.

Мишустин также отметил, что исторически Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, залогом развития которого всегда были взаимопонимание, дружба и сотрудничество между представителями разных народов и вероисповеданий, а созидательная работа руководителей мусульманских организаций заслуживает самой высокой оценки.

Как сообщало ИА Newstes , в поздравлении Владимира Путина также говорится о весомом вкладе мусульман в сохранение культурного многообразия России и укреплении межнационального согласия в обществе.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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