На митинге оппонентов Лукашенко насчитали более 60 тыс. человек

Лидия Мартынова

В Минске в парке Дружбы прошел митинг оппонентов действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах главы государства. Как сообщил правозащитный центр «Весна», в нем приняли участие более 60 тыс. человек.

Местные СМИ сообщают, что акция проходила в формате концерта. На нем выступили близкие задержанных или сбежавших из страны политиков и их сторонников. Слово взяла и кандидат в президенты Светлана Тихановская, муж которой находится в СИЗО.

«Хочу сказать, что мой муж открыл людям глаза и дал надежду на перемены. Он уже два месяца в СИЗО. Власть мне не нужна, но муж за решеткой. Мне пришлось спрятать детей. Я устала терпеть, я устала молчать, я устала бояться», — сказала Светлана.

Напомним, в Белоруссии 9 августа должны состояться очередные президентские выборы. Ранее об угрозах в адрес их детей сообщили кандидат в президенты Светлана Тихановская и экс- претендент на пост главы государства Валерий Цепкало. При этом Тихановская вывезла своих детей на Запад, а Цепкало бежал из страны и находится с детьми в Москве.