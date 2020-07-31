Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
Сегодня, 18:48 Лидия Мартынова
Владимир Путин подписал закон, который приравнивает нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории, к экстремизму.
Документ подготовили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас в рамках реализации принятых к Конституции поправок. Как уточнял Клишас, запрет на отчуждение земель распространяется не только на сами территории и проживающее на них население, но и на федеральные власти. Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП.
По материалам: ria.ru