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Отчуждение территории России приравняли к экстремизму

Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
Владимир Путин подписал закон, который приравнивает нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории, к экстремизму.

Документ подготовили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас в рамках реализации принятых к Конституции поправок. Как уточнял Клишас, запрет на отчуждение земель распространяется не только на сами территории и проживающее на них население, но и на федеральные власти. Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП.

# Политика
По материалам: ria.ru

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Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
Отчуждение территории России приравняли к экстремизму

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