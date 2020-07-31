"По стойке смирно стою". Кадыров рассказал, как разговаривает с Путиным

Анастасия Иванова

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в эфире телеканала "Россия 24", как узнал о присвоении ему звания генерал-майора Росгвардии.





"Я телефон взял. Президент говорит: "Ты сидишь?" Я отвечаю: "Когда я с вами разговариваю, по стойке смирно стою". Он говорит: "Есть повод". Зачитал указ и поздравил", — отметил Кадыров.

По словам главы Чечни, после этого он "попросит больше санкций" против него и его окружения.

воинского звания генерал-майора Росгвардии за борьбу с терроризмом.

За некоторое время до этого Госдепартамент внес Кадырова в список лиц, причастных к нарушению прав человека. Под санкции также попали супруга и дочери главы Чечни. В ответ глава Чечни ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео и его семьи и отменил приглашение в гости.