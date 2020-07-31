Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » "По стойке смирно стою". Кадыров рассказал, как разговаривает с Путиным

"По стойке смирно стою". Кадыров рассказал, как разговаривает с Путиным

"По стойке смирно стою". Кадыров рассказал, как разговаривает с Путиным

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в эфире телеканала "Россия 24", как узнал о присвоении ему звания генерал-майора Росгвардии.


"Я телефон взял. Президент говорит: "Ты сидишь?" Я отвечаю: "Когда я с вами разговариваю, по стойке смирно стою". Он говорит: "Есть повод". Зачитал указ и поздравил", — отметил Кадыров.

По словам главы Чечни, после этого он "попросит больше санкций" против него и его окружения.


воинского звания генерал-майора Росгвардии за борьбу с терроризмом.

За некоторое время до этого Госдепартамент внес Кадырова в список лиц, причастных к нарушению прав человека. Под санкции также попали супруга и дочери главы Чечни. В ответ глава Чечни ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео и его семьи и отменил приглашение в гости.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

США потратят $2,1 млрд на вакцину от коронавируса
США потратят $2,1 млрд на вакцину от коронавируса
Стало известно о планах Гармаша после ухода из «Современника»
Стало известно о планах Гармаша после ухода из «Современника»
«Чимин, прекрати меня лапать!» — шалунишка трогает Намджуна
«Чимин, прекрати меня лапать!» — шалунишка трогает Намджуна
Нет времени! Только вы можете спасти BTS!
Нет времени! Только вы можете спасти BTS!
Выживут ли айдолы? BTS официально приглашены на I-LAND
Выживут ли айдолы? BTS официально приглашены на I-LAND
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
Применение блок-контейнеров
Применение блок-контейнеров
Изготовление дверей на заказ в СПБ от компании «Свое»
Изготовление дверей на заказ в СПБ от компании «Свое»
Рианна в облегающем платье на презентации своего нового бьюти-бренда
Рианна в облегающем платье на презентации своего нового бьюти-бренда
"По стойке смирно стою". Кадыров рассказал, как разговаривает с Путиным
"По стойке смирно стою". Кадыров рассказал, как разговаривает с
На Тамбовщине создадут цифровую платформу для поддержки предпринимателей
На Тамбовщине создадут цифровую платформу для поддержки
Столкновение на границе Афганистана с Пакистаном — погибли мирные жители
Столкновение на границе Афганистана с Пакистаном — погибли мирные

Топ на сегодня

Киев запротестовал против гумпомощи России Донбассу
Киев запротестовал против гумпомощи России Донбассу
За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
Группа по Конституции обсуждает возможность поправок о защите территории
Группа по Конституции обсуждает возможность поправок о защите
Райан Рейнольдс сообщил, чем закончилась история с плюшевым медведем Мары
Райан Рейнольдс сообщил, чем закончилась история с плюшевым медведем
BTS испортили романтическую историю любви
BTS испортили романтическую историю любви

Еще по теме

Кадыров ввел в Чечне санкции против Майка Помпео
Кадыров прокомментировал свое попадание в санкционный список США
Депутат Госдумы от Чечни прокомментировал санкции США против Кадырова
Кадыров сделал неожиданное заявление