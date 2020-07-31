Посол России в Минске: Инцидент с ЧВК не повлияет на союз двух стран

Анастасия Иванова

Минску и Москве необходимо приложить все усилия, чтобы задержание граждан России не отразилось на союзнических отношениях двух стран. Об этом сегодня, 31 июля, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Мы не можем себе позволить, чтобы ситуация с ЧВК (частная военная компания, к которой якобы принадлежат задержанные в Белоруссии граждане РФ — ИА Newstes), которая должна разрешиться, полагаю, самым быстрым образом и российские граждане должны быть освобождены, отразилась на союзнических отношениях», — сказал он.

По словам Мезенцева, мы должны делать все, чтобы не допускать подобного впредь, «нужно слышать друг друга, предупреждать друг друга».

«Жизнь настолько богата, что может подбрасывать любые обстоятельства, которые мы обязаны совместно анализировать и даже предвосхищать», — отметил российски дипломат, добавив, что «наши страны должны поддерживать уникальный и системный характер наших отношений».

При этом он особо подчеркнул, что «допускать угрозы этим отношениям никто права не имеет.

Напомним, 29 июля стало известно о задержании в Белоруссии более трех десятков россиян. Их подозревают в подготовке к массовым беспорядкам накануне президентских выборов 9 августа. При этом Дмитрий Мезенцев ранее отмечал, что россияне прибыли в санаторий «Белорусочка» под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну. По его словам, они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике продолжительное время.