Посол России в Минске: Инцидент с ЧВК не повлияет на союз двух стран
Минску и Москве необходимо приложить все усилия, чтобы задержание граждан России не отразилось на союзнических отношениях двух стран. Об этом сегодня, 31 июля, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
По словам Мезенцева, мы должны делать все, чтобы не допускать подобного впредь, «нужно слышать друг друга, предупреждать друг друга».
При этом он особо подчеркнул, что «допускать угрозы этим отношениям никто права не имеет.
Напомним, 29 июля стало известно о задержании в Белоруссии более трех десятков россиян. Их подозревают в подготовке к массовым беспорядкам накануне президентских выборов 9 августа. При этом Дмитрий Мезенцев ранее отмечал, что россияне прибыли в санаторий «Белорусочка» под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну. По его словам, они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике продолжительное время.