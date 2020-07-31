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Путин оценил экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском

Путин оценил экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском
Экологическая ситуация в городе Усолье-Сибирское Иркутской области непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с вами сегодня рассмотрим ситуацию - она непростая - экологическую ситуацию, которая складывается в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Исполняющий обязанности губернатора обратился с просьбой к федеральным органам власти рассмотреть это на нашем уровне", - заявил Путин в начале совещания по экологической ситуации в этом городе, которое прошло по видеосвязи.

Президент отметил, что перед этой встречей внимательно посмотрел, что там происходит, изучил необходимые информационные материалы.


"Это очевидно всем тем, кто занимался этой проблемой, ясно: груз экологических проблем накапливался здесь очень давно - ещё с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии", - подчеркнул глава государства.

# Политика
По материалам: ria.ru

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