Путин поручил представить законодательные идеи, не учтенные в поправках

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с рабочей группой по конституции представить идеи по изменениям в законодательство в части тех предложений, которые не были внесены в новый вариант конституции.

Поручения, опубликованные на сайте Кремля, были даны по итогам встречи с членами рабочей группы.

"Правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство", - сказано в сообщении.

Отмечается, что срок исполнения поручения – 15 декабря.