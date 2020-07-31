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Путин поручил представить законодательные идеи, не учтенные в поправках

Путин поручил представить законодательные идеи, не учтенные в поправках
Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с рабочей группой по конституции представить идеи по изменениям в законодательство в части тех предложений, которые не были внесены в новый вариант конституции.

Поручения, опубликованные на сайте Кремля, были даны по итогам встречи с членами рабочей группы.

"Правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство", - сказано в сообщении.


Отмечается, что срок исполнения поручения – 15 декабря.

# Политика
По материалам: ria.ru

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