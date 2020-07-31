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Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

Россия с 1 августа возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. Такое решение принял 31 июля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ. Объекты абхазской инфраструктуры готовы к принятию туристов, заявили в штабе.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания продлевал ограничения на пересечение абхазо-российской границы до 4 августа. Накануне Бжания отправился в Москву с рабочим визитом, цели визита пресс-служба главы государства уточнять не стала.

В российском штабе отметили, что решение об открытии границы принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала о возобновлении международного авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией с 1 августа.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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