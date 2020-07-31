Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза

Лидия Мартынова

Киберсанкции Евросоюза в отношении структур России, Китая и КНДР основаны на бездоказательном и надуманном предлоге, эти действия не останутся без ответа, в дипломатии все зеркально, говорится в комментарии МИД РФ.

"Вызывает недоумение и сожаление принятое Советом Европейского союза 30 июля решение о введении односторонних ограничительных мер в отношении ряда граждан и структур России, а также КНР и КНДР. Опять все сделано бездоказательно, под надуманным предлогом о причастности к неким киберинцидентам, имевшим место в прошлом. Политическая подоплека этого шага очевидна", - говорится в комментарии, размещенном на сайте российского дипведомства.

Совет ЕС заявил в четверг, что согласовал введение индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Ограничительные меры были введены в том числе за попытки кибератак против ОЗХО, а также за кибератаки с помощью вредоносных программ WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper, отмечалось в распространенном заявлении Совета. Неделю назад была запущена письменная процедура согласования таких мер. Сообщалось, что такие ограничительные меры будут включать замораживание активов и запрет на поездки в ЕС.

Как говорится в комментарии МИД РФ, Москва готова ответить на введенные ограничительные меры. "Разумеется, недружественная акция ЕС не будет оставлена без ответа. Как известно, в дипломатии все "зеркально",- говорится в сообщении.