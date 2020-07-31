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Столкновение на границе Афганистана с Пакистаном — погибли мирные жители

Столкновение на границе Афганистана с Пакистаном — погибли мирные жители

Вечером 30 июля на афгано-пакистанской границе в провинции Кандагар были убиты 15 и ранены 80 мирных жителей. Об этом сегодня, 31 июля, сообщают афганские СМИ.

Свидетелями кровавого столкновения стали «Ворота дружбы» на переходе Спин Болдак — Чаман. Перестрелка между пограничниками началась после того, как пакистанские военные застрелили несколько афганцев, переходивших через условную границу между Афганистаном и Пакистаном — так называемую линию Дюранда (Кабул ее не признает). Чиновники говорят, что 15 человек, в том числе женщины и дети, были убиты и еще 80 получили ранения в столкновениях.

«Пакистанские войска открыли огонь по мирным жителям в районе Спин Болдак провинции Кандагар. Афганские военные ответили пакистанским силам. 15 мирных жителей были убиты и около 80 других были ранены», — сказал официальный представитель губернатора Кандагара Бахир Ахмади.

Правительство Пакистана открыло ворота Спин Болдак для пассажиров три дня назад. Но накануне пакистанские войска вновь заблокировали ворота Спин Болдак, несмотря на решение правительства, вызвав негативную реакцию ряда направляющихся в Пакистан афганцев.

В заявлении Министерства обороны Афганистана говорится, что начальник штаба армии приказал, чтобы воздушные и пограничные силы находились в состоянии повышенной готовности. В заявлении подчеркивается, что если пакистанские военные нападут, афганские силы нанесут ответный удар.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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