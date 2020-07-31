Столкновение на границе Афганистана с Пакистаном — погибли мирные жители
Вечером 30 июля на афгано-пакистанской границе в провинции Кандагар были убиты 15 и ранены 80 мирных жителей. Об этом сегодня, 31 июля, сообщают афганские СМИ.
Свидетелями кровавого столкновения стали «Ворота дружбы» на переходе Спин Болдак — Чаман. Перестрелка между пограничниками началась после того, как пакистанские военные застрелили несколько афганцев, переходивших через условную границу между Афганистаном и Пакистаном — так называемую линию Дюранда (Кабул ее не признает). Чиновники говорят, что 15 человек, в том числе женщины и дети, были убиты и еще 80 получили ранения в столкновениях.
Правительство Пакистана открыло ворота Спин Болдак для пассажиров три дня назад. Но накануне пакистанские войска вновь заблокировали ворота Спин Болдак, несмотря на решение правительства, вызвав негативную реакцию ряда направляющихся в Пакистан афганцев.
В заявлении Министерства обороны Афганистана говорится, что начальник штаба армии приказал, чтобы воздушные и пограничные силы находились в состоянии повышенной готовности. В заявлении подчеркивается, что если пакистанские военные нападут, афганские силы нанесут ответный удар.