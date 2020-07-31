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Вице-спикер Думы отрицает, что у него есть грин-карта США и грозит судом

Вице-спикер Думы отрицает, что у него есть грин-карта США и грозит судом
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев опроверг информацию о якобы наличии у него грин-карты США и заявил, что намерен обратиться в думскую комиссию по этике и правоохранительные органы в связи с распространением в отношении него клеветы депутатом от КПРФ Денисом Парфеновым.

В среду спикер ГД Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ соответствующую информацию. Глава комитета Василий Пискарев сообщил журналистам, что соответствующий запрос был направлен комитетом и комиссией в ЦИК.

"Когда Госдума получит ответы по поручению Вячеслава Викторовича, и я уверен, что там не будет подтверждения, по крайней мере по мне точно, потому что есть решение суда (об отсутствии ВНЖ, грин-карты или двойного гражданства), я обращусь в комиссию по этике и правоохранительные органы, чтобы к депутату Парфенову применили все возможные методы и способы наказания за распространении клеветы. Это самая настоящая клевета и ложь. За это есть статья Уголовного кодекса и за это есть мера воздействия со стороны комиссии Отари Иониновича Аршбы. Пусть как минимум лишат его на месяц слова", - сказал Лебедев РИА Новости.


Он пояснил, что ранее уже судился с журналистами, которые распространяли подобную информацию в СМИ. "У меня есть решение суда, вступившее законную силу, о том, что никаких видов на жительство и двойных гражданств у меня нету", - сказал парламентарий.

# Политика
По материалам: ria.ru

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