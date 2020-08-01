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Бизнесмен Евгений Лебедев займет место в Палате лордов, став пэром Англии

Бизнесмен Евгений Лебедев займет место в Палате лордов, став пэром Англии

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева, владелец изданий The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев попал в число кандидатов на получение пэрства.

Как напоминает издание The Guardian, данный статус обеспечивает пожизненное право на место в верхней палате британского парламента (Палата лордов).

Всего в списке, который на утверждение королеве Елизавете II представил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находятся 36 человек. Лебедев был рекомендован на получение пэрства именно Джонсоном.

Вместе с Лебедевым в списке фигурируют бывший министр финансов и иностранных дел Филип Хаммонд, Чарльз Мур (написавший биографию Маргарет Тэтчер), Филипп Мэй (муж экс-премьера Великобритании Терезы Мэй), экс-замминистра образования Джо Джонсон (младший брат Бориса Джонсона), а также ряд бывших политиков Консервативной парии.

Евгений Лебедев — сын российского миллионера Александра Лебедева, бывшего акционера «Новой газеты». Большую часть жизни он провел в Великобритании и является гражданином страны с 2010 года, напоминает «Би-би-си».

Александр и Евгений Лебедев купили газету Evening Standard в 2009 году, The Independent — в 2010 году. Российский Forbes оценивает состояние Александра Лебедева в 400 миллионов долларов. The Guardain называет Евгения Лебедева миллиардером.

Судя по всему, хлопоты Бориса Джонсона по производству Лебедева-младшего в пэры основаны на их многолетней дружбе.

Ранее Александр Лебедев сообщил британским изданиям, что его сын и премьер-министр дружат около 12 лет. В частности, они вместе собирали средства для помощи бездомным бывшим служащим английской армии.

Отметим, что дружба с Лебедевым не мешает главе кабинета проводить откровенно антироссийскую политику.

Как сообщало ИА Newstes, в ближайшее время в Великобритании с подачи Джонсона могут быть приняты два новых закона — о шпионаже и госизмене. Британский премьер считает, что они нужны для противодействия угрозе со стороны России и Китая.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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