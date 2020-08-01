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Дегтярев намерен "проситься" на прием к Путину

Дегтярев намерен "проситься" на прием к Путину
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев "будет проситься" на прием к президенту России Владимиру Путину с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае в 20-х числах августа.

"Как вы помните, с Владимиром Владимировичем договорились, через месяц буду записываться к нему на прием, чтобы доложить об обстановке в крае, подвести некоторые промежуточные итоги после аудита состояния дел. Выскажу свои предложения по развитию Хабаровского края. Как вы видите, месяц у нас истекает 20 августа, вот в этих числах буду проситься на прием к президенту", - сказал Дегтярев.

По его словам, поедет ли он для этого в Москву или будет докладывать в дистанционном режиме, зависит от решения президента.


Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
# Политика
По материалам: ria.ru

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