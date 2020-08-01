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Доход губернатора Ямала уменьшился вдвое за год

Доход губернатора Ямала уменьшился вдвое за год
Доход губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова уменьшился по сравнению с 2018 годом почти вдвое, по итогам 2019 года он задекларировал 30,7 миллиона рублей, следует из сообщения на сайте регионального правительства.

"Глава региона Дмитрий Артюхов задекларировал годовой доход в размере 30,7 миллиона рублей. Как и годом ранее, у губернатора в собственности земельный участок площадью в 500 квадратных метров и легковой автомобиль. В совместном пользовании с супругой у губернатора находится служебная квартира площадью 72,7 квадратных метров", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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