Кандидат от СР не прошел муниципальный фильтр на выборах в Пермском крае

Лидия Мартынова

Четверо из пяти кандидатов на пост губернатора Пермского края прошли муниципальный фильтр, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.

Ранее документы для регистрации на выборах губернатора Пермского края сдали пять кандидатов: врио губернатора Дмитрий Махонин (самовыдвижение), Евгений Козлов ("Патриоты России"), Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (Коммунистическая партия Российской Федерации) и Александр Репин ("Справедливая Россия"). Согласно закону "О выборах губернатора Пермского края", для регистрации кандидаты обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от числа муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах (102, но не более 107). Все подписи должны быть собраны не менее чем в 35 муниципалитетах Пермского края.

Крайизбирком 31 июля провел проверку подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидатов в губернаторы. По данным представителя комиссии, участниками предвыборной гонки были представлены подписи 535 из 1632 действующих депутатов.

"Все пять кандидатов представили максимальное количество подписей – 107. При проверке выявлено, что у кандидатов Махонина Д.Н, Козлова Е.М. и Постникова О.С. все 107 подписей являются действительными и достоверными. У кандидата Айтаковой К.А. обнаружены две не засчитанные подписи, совпадающие с другими кандидатами. У кандидата Репина обнаружены шесть не засчитанных подписей, совпадающих с другими кандидатами", — сообщили в избиркоме.

Таким образом, кандидату Репину не хватило засчитанных подписей для регистрации на выборы губернатора. Кроме того, по данным избиркома, принятые подписи собраны лишь в 31 муниципальном образовании, при норме не менее 35 муниципалитетов. Остальные участники предвыборной гонки предоставили подписи от депутатов из 41, 43, 38 и 37 муниципальных образований.

"Результаты проверки подписей поддержки кандидатов были оформлены протоколом рабочей группы, который будет представлен избирательной комиссии для принятия окончательного решения по регистрации кандидатов в совокупности с итогами проверки иных документов, представленных кандидатами на регистрацию, включая подписи граждан в поддержку самовыдвижения", — добавил представитель комиссии. Он заметил, что никто из депутатов не жаловался на процедуру сбора подписей, не сообщал об оказываемом давлении.