Кинотеатры Москвы возобновляют работу

Влада Некрасова

В Москве, с разрешения мэра Сергея Собянина, сегодня, 1 августа, возобновляется работа кинотеатров, которые будут соблюдать строгие меры безопасности из-за коронавируса — рядом сидеть позволят только членам одной семьи, а всех остальных рассадят на расстоянии друг от друга.

Как сообщает ТАСС, зрителей ожидает 10 премьерных картин, но крупных релизов — фантастического блокбастера «Вратарь галактики» и драмы «Цой» — все же придется подождать. Кинотеатры в нескольких регионах уже успели поработать в новых условиях, другим эпидемиологическая обстановка пока не позволяет открыться.

«Мы очень рады, что открываются московские кинотеатры. Это очень важно для страны, потому что это практически главный рынок — 20−23% всех кассовых сборов и зрителей страны. На Москву начинают смотреть все <> Все ждут этого момента и с радостью, и с опасением. С одной стороны, хорошо увидеть своих зрителей. С другой стороны, есть опасения: как начнет складываться экономика кинотеатров, как воспримут зрители возвращение в кинотеатры, насколько сможем оторвать их от онлайна и что сможем предложить», — рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

По его словам, кинотеатры вели серьезную подготовительную работу перед открытием: занимались организацией безопасности зрителей, проводили тренинги персонала по тому, как необходимо действовать в новых условиях.

Напомним, кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса.