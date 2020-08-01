Кинотеатры Москвы возобновляют работу
В Москве, с разрешения мэра Сергея Собянина, сегодня, 1 августа, возобновляется работа кинотеатров, которые будут соблюдать строгие меры безопасности из-за коронавируса — рядом сидеть позволят только членам одной семьи, а всех остальных рассадят на расстоянии друг от друга.
Как сообщает ТАСС, зрителей ожидает 10 премьерных картин, но крупных релизов — фантастического блокбастера «Вратарь галактики» и драмы «Цой» — все же придется подождать. Кинотеатры в нескольких регионах уже успели поработать в новых условиях, другим эпидемиологическая обстановка пока не позволяет открыться.
По его словам, кинотеатры вели серьезную подготовительную работу перед открытием: занимались организацией безопасности зрителей, проводили тренинги персонала по тому, как необходимо действовать в новых условиях.
Напомним, кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса.