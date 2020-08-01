Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Коронавирус вновь заставил Литву пойти на ужесточения правил

Коронавирус вновь заставил Литву пойти на ужесточения правил

Коронавирус вновь заставил Литву пойти на ужесточения правил

В Литве за последние сутки выявили 18 случаев коронавируса. Об этом сообщил Национальный центр общественного здравоохранения, пишет «Sputnik Литва».

По состоянию на субботу число случаев, подтвержденных в республике, достигло 2093. При этом 1644 человека выздоровели, 153 находятся в изоляции. Число смертей по-прежнему не изменилось и составляет 80. С 1 июня в Литве было выявлено 100 случаев импорта коронавирусной инфекции из других стран. За минувшие сутки было проверено 4554 образца на Covid-19, с начала пандемии было проведено 524483 анализа, из которых 144606 — в мобильных пунктах.

В Литве действует режим чрезвычайной ситуации, власти не исключают полномасштабного возобновления эпидемии. По последним данным, в стране подтверждено 2075 случаев коронавируса, 80 человек скончались.

Ранее Кабмин постановил вернуться к режиму обязательного ношения масок. Ограничения коснутся посещения общественного транспорта, закрытых мест торговли и массовых мероприятий. Спортивные и культурные мероприятия, а также предприятия общественного питания можно будет посещать без масок.

«В рамках подготовки к возможной второй волне коронавируса Министерство здравоохранения Литвы планирует обязать медицинские учреждения и муниципальные администрации обеспечить себя месячным резервом», — сообщает пресс-служба ведомства.

В начале мая Минздрав проинструктировал медицинские учреждения, что с 1 июня им придется самим организовывать закупку и хранение средств индивидуальной защиты. Они были проинформированы, что о безопасности персонала и приобретении необходимого оборудования должны позаботиться учредители таких учреждений, как больницы или муниципалитеты.

Теперь цель состоит в том, чтобы обязать муниципалитеты и медицинские учреждения накапливать необходимую сумму на счетах, которые в настоящее время представляются правительству на рассмотрение. Проект новых правил предусматривает, что «субъекты экономической деятельности, включая учреждения, занимающиеся личным здравоохранением, другие учреждения и муниципальные администрации, будут обязаны закупать средства индивидуальной защиты, накапливая их запасы в течение определенного периода времени, обеспечивая тем самым безопасность работников и бесперебойную работу учреждений в случае пандемии в стране». Ожидается, что Сейм примет соответствующие законы в сентябре.

Список средств индивидуальной защиты, количества и срок, на который должны быть накоплены запасы, будет определен отдельным правовым актом правительством или другим уполномоченным органом. Минздрав предложит правительству ввести обязательные запасы сроком на 30 дней. По мере увеличения числа заболеваний и увеличения потребности в защитных мерах первоначально будет использоваться резерв, доступный для медицинских учреждений. В конце концов, будет активирован механизм снабжения муниципальных администраций, а средства индивидуальной защиты будут поставляться из государственного резерва только после того, как все запасы будут израсходованы.

Минздрав в настоящее время закупает маски, респираторы, комбинезоны, бахилы и другое оборудование через открытый тендер. Последние партии средств, ранее купленные в Китае, должны скоро прибыть в Литву.

«Пассажиры и сотрудники аэропортов Литвы обязаны с 1 августа носить защитные маски в аэропортах страны», — сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Средства защиты носа и рта — маски для лица, респираторы или другие средства защиты — нужно будет носить на протяжении всего пребывания в аэропорту. Это будет обязательно для всех сотрудников и пассажиров, кроме детей младше шести лет.

Кроме того, в терминалах будет отображаться информация о необходимости личной гигиены (гигиена рук, этикет кашля и чихания), об обязательном использовании средств защиты для носа и рта (маски для лица, респираторы или другие средства) в помещениях аэропорта, рекомендации для пассажиров, которым не следует летать, о том, кто должен быть изолирован и какие признаки у острого заболевания верхних дыхательных путей. Информация также будет озвучиваться через громкоговоритель.

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич настоятельно призвал всех пассажиров и сотрудников аэропорта соблюдать все установленные требования и рекомендации, связанные со здоровьем, для обеспечения безопасного передвижения и максимально возможного прекращения распространения коронавируса.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Как боди стало супермодным и как его носить: разбираем звездные образы и новые тренды
Как боди стало супермодным и как его носить: разбираем звездные
Председатель профсоюза полиции о задержании россиян: "Что такое 33 человека для России? Ничто"
Председатель профсоюза полиции о задержании россиян: "Что такое 33
Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года
Первый из генералов Гитлера, убитых в СССР, нашёл свою смерть под Краславой
Первый из генералов Гитлера, убитых в СССР, нашёл свою смерть под
В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса
В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса
В Иркутской области на фасаде дома появилось граффити с Денисом Мацуевым
В Иркутской области на фасаде дома появилось граффити с Денисом
RM рекомендует: ТОП-6 книг от участника BTS
RM рекомендует: ТОП-6 книг от участника BTS
«Огненный поцелуй от Тэхёна», — кто из BTS целуется лучше?
«Огненный поцелуй от Тэхёна», — кто из BTS целуется лучше?
Чонгука назвали величайшей звездой планеты
Чонгука назвали величайшей звездой планеты
Коронавирус вновь заставил Литву пойти на ужесточения правил
Коронавирус вновь заставил Литву пойти на ужесточения правил
Будет проще? Первый взнос по льготной ипотеке могут снизить, пишут СМИ
Будет проще? Первый взнос по льготной ипотеке могут снизить, пишут СМИ
Дегтярев намерен "проситься" на прием к Путину
Дегтярев намерен "проситься" на прием к Путину

Топ на сегодня

BTS испортили романтическую историю любви
BTS испортили романтическую историю любви
Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза
Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза
Стало известно, когда выйдет новая книга Виктора Пелевина
Стало известно, когда выйдет новая книга Виктора Пелевина
Ансип: Правильно я убрал из центра Таллина «Бронзового солдата»
Ансип: Правильно я убрал из центра Таллина «Бронзового солдата»
Спецслужбы назвали число пострадавших при нападении на ТЦ в Берлине
Спецслужбы назвали число пострадавших при нападении на ТЦ в Берлине

Еще по теме

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2027
В Омане выявили более 900 новых случаев COVID-19
На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19
Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 357