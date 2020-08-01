Коронавирус вновь заставил Литву пойти на ужесточения правил

Анастасия Иванова

В Литве за последние сутки выявили 18 случаев коронавируса. Об этом сообщил Национальный центр общественного здравоохранения, пишет «Sputnik Литва».

По состоянию на субботу число случаев, подтвержденных в республике, достигло 2093. При этом 1644 человека выздоровели, 153 находятся в изоляции. Число смертей по-прежнему не изменилось и составляет 80. С 1 июня в Литве было выявлено 100 случаев импорта коронавирусной инфекции из других стран. За минувшие сутки было проверено 4554 образца на Covid-19, с начала пандемии было проведено 524483 анализа, из которых 144606 — в мобильных пунктах.

В Литве действует режим чрезвычайной ситуации, власти не исключают полномасштабного возобновления эпидемии. По последним данным, в стране подтверждено 2075 случаев коронавируса, 80 человек скончались.

Ранее Кабмин постановил вернуться к режиму обязательного ношения масок. Ограничения коснутся посещения общественного транспорта, закрытых мест торговли и массовых мероприятий. Спортивные и культурные мероприятия, а также предприятия общественного питания можно будет посещать без масок.

«В рамках подготовки к возможной второй волне коронавируса Министерство здравоохранения Литвы планирует обязать медицинские учреждения и муниципальные администрации обеспечить себя месячным резервом», — сообщает пресс-служба ведомства.

В начале мая Минздрав проинструктировал медицинские учреждения, что с 1 июня им придется самим организовывать закупку и хранение средств индивидуальной защиты. Они были проинформированы, что о безопасности персонала и приобретении необходимого оборудования должны позаботиться учредители таких учреждений, как больницы или муниципалитеты.

Теперь цель состоит в том, чтобы обязать муниципалитеты и медицинские учреждения накапливать необходимую сумму на счетах, которые в настоящее время представляются правительству на рассмотрение. Проект новых правил предусматривает, что «субъекты экономической деятельности, включая учреждения, занимающиеся личным здравоохранением, другие учреждения и муниципальные администрации, будут обязаны закупать средства индивидуальной защиты, накапливая их запасы в течение определенного периода времени, обеспечивая тем самым безопасность работников и бесперебойную работу учреждений в случае пандемии в стране». Ожидается, что Сейм примет соответствующие законы в сентябре.

Список средств индивидуальной защиты, количества и срок, на который должны быть накоплены запасы, будет определен отдельным правовым актом правительством или другим уполномоченным органом. Минздрав предложит правительству ввести обязательные запасы сроком на 30 дней. По мере увеличения числа заболеваний и увеличения потребности в защитных мерах первоначально будет использоваться резерв, доступный для медицинских учреждений. В конце концов, будет активирован механизм снабжения муниципальных администраций, а средства индивидуальной защиты будут поставляться из государственного резерва только после того, как все запасы будут израсходованы.

Минздрав в настоящее время закупает маски, респираторы, комбинезоны, бахилы и другое оборудование через открытый тендер. Последние партии средств, ранее купленные в Китае, должны скоро прибыть в Литву.

«Пассажиры и сотрудники аэропортов Литвы обязаны с 1 августа носить защитные маски в аэропортах страны», — сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Средства защиты носа и рта — маски для лица, респираторы или другие средства защиты — нужно будет носить на протяжении всего пребывания в аэропорту. Это будет обязательно для всех сотрудников и пассажиров, кроме детей младше шести лет.

Кроме того, в терминалах будет отображаться информация о необходимости личной гигиены (гигиена рук, этикет кашля и чихания), об обязательном использовании средств защиты для носа и рта (маски для лица, респираторы или другие средства) в помещениях аэропорта, рекомендации для пассажиров, которым не следует летать, о том, кто должен быть изолирован и какие признаки у острого заболевания верхних дыхательных путей. Информация также будет озвучиваться через громкоговоритель.

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич настоятельно призвал всех пассажиров и сотрудников аэропорта соблюдать все установленные требования и рекомендации, связанные со здоровьем, для обеспечения безопасного передвижения и максимально возможного прекращения распространения коронавируса.