Кравчук назвал предложение Козака по Донбассу его личным мнением

Лидия Мартынова

Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что письмо руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о неэффективности переговоров "нормандской четверки" на уровне советников лидеров государств отражает его личное мнение и не является решением властей России.

"Я не знаю, имеет ли право Козак, как и Кравчук, как и (глава офиса президента Украины Андрей - ред.) Ермак, говорить за всю Россию или за всю Украину. Если это скажет (президент РФ Владимир - ред.) Путин или (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский, это уже решение государства. Поэтому Козак может в демократической стране говорить свое мнение. Но он приглашен для того, чтобы на основе решений минского формата формулировать какие-то предложения и представить их российским властям. Если власть с этим согласится и примет такое решение, и объявит его - это уже будет решение власти. Решение Козака - это предложение, а не решение", - сказал Кравчук в интервью изданию "Суспильне. Новини" ("Общественное. Новости") в пятницу.