Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Кравчук назвал предложение Козака по Донбассу его личным мнением

Кравчук назвал предложение Козака по Донбассу его личным мнением

Кравчук назвал предложение Козака по Донбассу его личным мнением
Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что письмо руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о неэффективности переговоров "нормандской четверки" на уровне советников лидеров государств отражает его личное мнение и не является решением властей России.

"Я не знаю, имеет ли право Козак, как и Кравчук, как и (глава офиса президента Украины Андрей - ред.) Ермак, говорить за всю Россию или за всю Украину. Если это скажет (президент РФ Владимир - ред.) Путин или (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский, это уже решение государства. Поэтому Козак может в демократической стране говорить свое мнение. Но он приглашен для того, чтобы на основе решений минского формата формулировать какие-то предложения и представить их российским властям. Если власть с этим согласится и примет такое решение, и объявит его - это уже будет решение власти. Решение Козака - это предложение, а не решение", - сказал Кравчук в интервью изданию "Суспильне. Новини" ("Общественное. Новости") в пятницу.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

«Меня обманули на пробах в BTS!» — Шуга о наглости BigHit
«Меня обманули на пробах в BTS!» — Шуга о наглости BigHit
«Намджунчик, мы тобой гордимся!» — вклад айдола в BTS
«Намджунчик, мы тобой гордимся!» — вклад айдола в BTS
Пак Со Джун пытается откормить Ви из BTS
Пак Со Джун пытается откормить Ви из BTS
Чонгук френдзонит Чимина уже 7 лет подряд
Чонгук френдзонит Чимина уже 7 лет подряд
RM и Шуга снялись в ролике для Baskin Robbins
RM и Шуга снялись в ролике для Baskin Robbins
Участников акций в поддержку Фургала в Хабаровске стало вдвое меньше
Участников акций в поддержку Фургала в Хабаровске стало вдвое меньше
Бизнесмен Евгений Лебедев займет место в Палате лордов, став пэром Англии
Бизнесмен Евгений Лебедев займет место в Палате лордов, став пэром
Задержание россиян в Белоруссии. При чем здесь Украина?
Задержание россиян в Белоруссии. При чем здесь Украина?
Захвативший полицейского в Полтаве ликвидирован
Захвативший полицейского в Полтаве ликвидирован
Бьюти-дайджест: от Рианны и A$AP Rocky в рекламе до макияжа в видеоигре
Бьюти-дайджест: от Рианны и A$AP Rocky в рекламе до макияжа в
Кравчук назвал предложение Козака по Донбассу его личным мнением
Кравчук назвал предложение Козака по Донбассу его личным мнением
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 1 августа
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 1 августа

Топ на сегодня

BTS испортили романтическую историю любви
BTS испортили романтическую историю любви
Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза
Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза
Стало известно, когда выйдет новая книга Виктора Пелевина
Стало известно, когда выйдет новая книга Виктора Пелевина
Вера Животягина
Вера Животягина
Ансип: Правильно я убрал из центра Таллина «Бронзового солдата»
Ансип: Правильно я убрал из центра Таллина «Бронзового солдата»

Еще по теме

Первый президент Украины рассказал, как остановить войну на Донбассе
Кравчук: Россия не справится с Крымом, если ситуация в стране ухудшится
Бывший президент Украины сделал громкое заявление о войне на Донбассе
Кравчук заявил, что не верит в введение миротворцев на Донбасс