Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Путин подписал закон о трехдневном голосовании
Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее поправки в избирательное законодательство приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде. Теперь формат многодневного голосования в России будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии участки смогут работать в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Путин подписал закон о трехдневном голосовании
Путин подписал закон о трехдневном голосовании
"Похудела, отросли волосы": соседи Заворотнюк рассказали о ее состоянии
"Похудела, отросли волосы": соседи Заворотнюк рассказали о ее
Трамп открестился от идеи переноса президентских выборов
Трамп открестился от идеи переноса президентских выборов
«Это шок»: актеры «Современника» о решении Гармаша уйти
«Это шок»: актеры «Современника» о решении Гармаша уйти
Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года
Тротил в самолет Качиньского подложили во время ремонта в России — Польша
Тротил в самолет Качиньского подложили во время ремонта в России —
Кандидат от СР не прошел муниципальный фильтр на выборах в Пермском крае
Кандидат от СР не прошел муниципальный фильтр на выборах в Пермском
Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года
Зоопарк в Бронксе через 114 лет извинился за содержание темнокожего в клетке с обезьянами
Зоопарк в Бронксе через 114 лет извинился за содержание темнокожего в
ОПЕК+ ослабляет ограничения добычи нефти
ОПЕК+ ослабляет ограничения добычи нефти
В Сети раскритиковали провокационный клип Лободы на трек "Boom boom"
В Сети раскритиковали провокационный клип Лободы на трек "Boom boom"
В Ереване заявили о закомплексованности Украины
В Ереване заявили о закомплексованности Украины

Топ на сегодня

BTS испортили романтическую историю любви
BTS испортили романтическую историю любви
Вера Животягина
Вера Животягина
Стало известно, когда выйдет новая книга Виктора Пелевина
Стало известно, когда выйдет новая книга Виктора Пелевина
Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза
Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза
В Магаданской области ремонт школ завершат к 20 августа
В Магаданской области ремонт школ завершат к 20 августа

Еще по теме

Совфед одобрил закон о многодневном голосовании
Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Путин подписал закон о штрафах за ссылки на запрещенные сайты