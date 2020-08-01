Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Анастасия Иванова

Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее поправки в избирательное законодательство приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде. Теперь формат многодневного голосования в России будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии участки смогут работать в течение нескольких дней подряд, но не более трех.