Трамп был бы рад заключить соглашение по ядерному оружию с Россией
Сегодня, 05:18 Алексей Вольцев
Вашингтон рассчитывает заключить с Россией новое соглашение в сфере ядерного нераспространения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отметив, что США в этом случае будут только рады.
«Мы сейчас работаем с Россией над соглашением по нераспространению, ядерным соглашением по нераспространению. Если у нас будет что-то в таком роде, это было бы здорово», — сказал Трамп, слова которого приводит РИА Новости.
Россия и США сейчас обсуждают судьбу российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Этот договор истечет в начале 2021 года.
По материалам: eadaily.com