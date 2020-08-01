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Трамп был бы рад заключить соглашение по ядерному оружию с Россией

Трамп был бы рад заключить соглашение по ядерному оружию с Россией

Вашингтон рассчитывает заключить с Россией новое соглашение в сфере ядерного нераспространения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отметив, что США в этом случае будут только рады.

«Мы сейчас работаем с Россией над соглашением по нераспространению, ядерным соглашением по нераспространению. Если у нас будет что-то в таком роде, это было бы здорово», — сказал Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

Россия и США сейчас обсуждают судьбу российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Этот договор истечет в начале 2021 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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