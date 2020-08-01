Тротил в самолет Качиньского подложили во время ремонта в России — Польша

Алексей Вольцев

Тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения Ту-154 президента Леха Качиньского, заложили в самолет во время ремонта в России. Об этом, как передает РИА Новости, заявила польская комиссия по повторному расследованию катастрофы.

Утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, а наличие следов взрывчатых веществ на борту — тротила, пентрита и гексогена — подтвердили польская и британская лаборатории.

Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых с частей, которые российские техники меняли во время ремонта бортов 101 (самолет Качиньского) и 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году.

«В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее», — говорится в отчете.

ИА Newstes напоминает, что 10 апреля 2010 года в трудных метеоусловиях над Смоленской областью командир польского борта № 1 должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. В итоге на высоте около 11 метров произошло столкновение воздушного судна с берёзой. В результате отрыва части крыла самолет стал вращаться и через несколько секунд упал на землю в перевернутом положении. Погибли 96 человек во главе с президентом Польши Лехом Качиньским.