В Кремле рассказали о перспективах не учтенных в Конституции поправок
Сегодня, 11:18 Алексей Вольцев
Идеи конституционных поправок, которые не были учтены в основном законе, будут выбирать для внесения в законодательство исходя из их актуальности и целесообразности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с рабочей группой по конституции представить идеи по изменениям в законодательство в части тех предложений, которые не были внесены в новый вариант конституции.
По материалам: ria.ru