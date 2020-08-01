В Кремле рассказали о перспективах не учтенных в Конституции поправок

Алексей Вольцев

Идеи конституционных поправок, которые не были учтены в основном законе, будут выбирать для внесения в законодательство исходя из их актуальности и целесообразности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с рабочей группой по конституции представить идеи по изменениям в законодательство в части тех предложений, которые не были внесены в новый вариант конституции.