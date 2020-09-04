Британия удвоит финансовую помощь правозащитникам в Белоруссии

Лидия Мартынова

Великобритания готова увеличить вдвое финансирование для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, для этого дополнительно выделены 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет, передает РИА Новости со ссылкой на данные британского министерства иностранных дел и международного развития.

"Великобритания объявляет, что вдвое увеличивает поддержку для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, выделяя на проекты дополнительные 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет. Это включает в себя усиление поддержки совместной британско-польской программы по помощи независимым СМИ, работающим в Белоруссии, в борьбе с дезинформацией", – отметили в ведомстве.

Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с объявленными результатами выборов, применялись силовые методы.

сообщало, что Светлана Тихановская оценила встречу Лукашенко и Мишустина.