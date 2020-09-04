Калининградец выиграл миллион на «Авторадио»

Влада Некрасова

Новоявленный миллионер из Калининграда Дмитрий Иванов стал победителем третьего суперфинала игры «Много денег. SMART Сезон», организованной на «Авторадио».

Розыгрыши первых двух миллионов прошли в онлайн-формате из студий, оборудованных дома у ведущих. Третий суперфинал провели традиционно — в прямом эфире радиостанции с участием музыкальных звёзд.

Шанс пополнить ряды миллионеров получили все, кто поменял гудки в своем мобильном телефоне на гимн радиостанции и зарегистрировался на сайте «Авторадио». Даже те, кто подключился к игре лишь во время суперфинала. Требовалось только внимательно следить за эфиром и правильно назвать прозвучавшую песню.

Всего же в этом году радиостанция намерена сделать миллионерами пять своих слушателей. В седьмом сезоне игры в призовом фонде — 5 000 000 рублей, которые ежедневно раздаются по частям, и пять суперпризов по миллиону целиком. Также для самых внимательных игроков — 500 смартфонов и смарт-телевизоров.