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Калининградец выиграл миллион на «Авторадио»

Калининградец выиграл миллион на «Авторадио»

Новоявленный миллионер из Калининграда Дмитрий Иванов стал победителем третьего суперфинала игры «Много денег. SMART Сезон», организованной на «Авторадио».

Розыгрыши первых двух миллионов прошли в онлайн-формате из студий, оборудованных дома у ведущих. Третий суперфинал провели традиционно — в прямом эфире радиостанции с участием музыкальных звёзд.

Шанс пополнить ряды миллионеров получили все, кто поменял гудки в своем мобильном телефоне на гимн радиостанции и зарегистрировался на сайте «Авторадио». Даже те, кто подключился к игре лишь во время суперфинала. Требовалось только внимательно следить за эфиром и правильно назвать прозвучавшую песню.

Всего же в этом году радиостанция намерена сделать миллионерами пять своих слушателей. В седьмом сезоне игры в призовом фонде — 5 000 000 рублей, которые ежедневно раздаются по частям, и пять суперпризов по миллиону целиком. Также для самых внимательных игроков — 500 смартфонов и смарт-телевизоров.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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