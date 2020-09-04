Магия закрытого рта: как она может поменять вашу жизнь к лучшему

Вадим Карасев

Люди постоянно говорят — сплетничают, делятся планами, раскрывают свои и чужие тайны. Эксперты в области биоэнергетики считают, что это часто мешает нам жить и добиваться целей. Пришла пора узнать о магии закрытого рта.

Люди, которые пользуются магией закрытого рта, никому не рассказывают ничего лишнего и вообще в целом говорят меньше, чем другие. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что неумение держать язык за зубами очень часто является причиной срыва планов, неудач, неуверенности и иных проблем. Счастье любит тишину — помните об этом.

Разговоры не имеют никакого веса

Магия закрытого рта позволяет экономить силы и энергию. Разговоры — это бесполезная трата внутренних ресурсов, потому что чаще всего слова ничего не значат.

Есть очень хорошие примеры. Человек желает сбросить лишний вес, поэтому собирается купить абонемент в зал, начать бегать, заниматься спортом. Вместо того, чтобы промолчать и просто начать действовать, он рассказывает всем вокруг о своих планах. Реакция окружающих может быть разной. Кто-то говорит: «Ты сможешь, ты молодец», но таких очень мало. Многие наоборот начинают спрашивать: «Зачем тебе это нужно?». Человек начинает думать, что у него действительно ничего не получится, и это всё глупая затея.

Так работает принцип «ведра с крабами». Люди часто ведут себя, словно крабы в металлическом ведре, которые не могут выбраться наружу, потому что как только один пытается выбраться, все остальные тянут его вниз.

Разговоры не имеют веса ровно до того момента, когда человек действительно начинает что-то делать — заниматься собой, смотреть вакансии, искать любовь, увлечения. Можно бесконечно говорить о том, что нужно начать трудиться, но важно в какой-то момент направить энергию, уходящую на разговоры, в правильное русло. Если захотелось что-то сделать, нужно брать и делать. Так и работает магия закрытого рта — делаем больше, а говорим меньше.

Разговоры играют против нас

Например, необдуманное слово может привести к большим проблемам, потому что мы можем кого-нибудь обидеть, заставить почувствовать себя неловко. Слова зачастую становятся причиной ссор и обид.

Люди, которые много говорят и не умеют слушать, остаются одни. Очень часто бывает так, что человеку нужно, чтобы его выслушали, дали совет, а не говорили после каждой фразы: «А у меня...». Как показывает практика, у человека, который мало говорит и много слушает, бывает больше друзей и меньше проблем.

Также очень важно помнить, что разговорами могут воспользоваться недоброжелатели и враги. Они могут услышать, что человек собирается что-то сделать, и нарушить его планы. Не стоит недооценивать такое чувство, как зависть. Если у вас много токсичных людей в окружении, лучше пользоваться оберегами от злых людей и поменьше рассказывать о своих планах на будущее.

Молчание — золото: улучшаем энергетику правильно

Помните о том, что самодостаточному человеку не нужно чужое одобрение. Можно поделиться своими планами, но только с самым близким человеком, — и даже тогда быть готовыми к критике.

Повышайте свою уверенность. В большинстве случаев пустая болтовня и бесконечные разговоры — удел людей, которые не уверены в себе, боятся чего-то и не знают, чего хотят. Уверенность можно повысить посредством трех ежедневных упражнений.

Чтобы продвинуть свои предложения, приходите к людям с уже готовыми наработками. Например, если вы хотите внедрить какую-то идею на работе, можно подойти к начальнику, но не стоит тратить его время на пустые разговоры о том, что можно сделать. Нужно предложить готовую идею с разработанным планом и анализом результатов. Такой подход во всех сферах жизни будет очень полезным, потому что люди будут видеть не просто слова и желания, а промежуточный результат, серьезные намерения.

Сдерживайте эмоции. Эмоции и несдержанность развязывают язык. Спокойные и мудрые люди никогда не говорят лишнего, потому что не позволяют злобе или негодованию превращаться в слова.