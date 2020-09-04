Максим Виторган и Нино Нинидзе вместе с детьми отдыхают в Турции

Вадим Карасев

47-летний Максим Виторган и его 29-летняя возлюбленная Нино Нинидзе решили немного продлить себе лето и на днях отправились на отдых в Турцию. Влюбленные вместе с сыновьями от предыдущих отношений остановились в одном из самых роскошных отелей Белека, из которого совсем недавно вернулись Джиган и Оксана Самойлова с детьми.

Максим Виторган с сыном Платоном

В инстаграме Максим и Нино подробно рассказывают, как проходит их отдых. Судя по сторис Виторгана, день он вместе с трехлетним сыном Платоном, Нино и ее четырехлетним сыном Сашей проводит на пляже. При этом актер не забывает уделять время чтению вместе с сыном и изучению с ним азбуки. Недавно Максим опубликовал в своем аккаунте фото резвящегося в волнах Платона и рассказал, как много сын для него значит:

Мой монастырь. Мое укрытие. Моя сила. Мое спасение. Мой свет. Мой маленький принц. Кстати, мы попробовали читать Экзюпери, — по-моему лучшая книга всех времен и народов. Думал, рановато. Но зашло очень хорошо. И много обсуждений и разговоров. Книга эта растет с человеком. К ней надо возвращаться. Она отрезвление и очищение. И компас, показывающий как далеко ты отклонился от полета и летишь ли еще вообще (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Платон Виторган

Нино также публикует в своем инстаграме фото с сыном Сашей. Недавно она показала, как они совершили морскую прогулку на яхте. В посте Нинидзе призналась, что сейчас старается как можно больше времени проводить с сыном, потому что понимает, что всего через пару лет их жизнь сильно изменится, потому что мальчик пойдет в школу.

Беззаботное 2 сентября 2020. Я уже предчувствую скорый поход в школу... Через два года мой птенец станет необратимо взрослым. А пока... Грею, тискаю и очень берегу,

— подписала Нино новую серию снимков с сыном.





Нино Нинидзе с сыном Сашей

По вечерам, когда Максим и Нино укладывают детей спать, они отправляются на вечерние прогулки по побережью. Вчера в своих сторис Виторган показал, как его возлюбленная зажигает ночью прямо на пляже под песню рэпера Feduk "Закрывай глаза". В процессе танца Нино устроила невинный стриптиз — скинула с себя майку и осталась в одном коротком топе.





Нино НинидзеНино Нинидзе с сыном Сашей

Кстати, в недавнем интервью для Youtube-шоу Агаты Муцениеце "Честный развод" бывшая жена Виторгана Ксения Собчак призналась, что считает Нино "очень милой и красивой". Телеведущая убеждена, что Максим и Нино очень подходят друг другу, и призналась, что будет только счастлива, если они поженятся.