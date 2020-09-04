Научи себя лениться: фестиваль "Архстояние" открылся в Калужской области

Лидия Мартынова

Лень природная

Фестиваль "Архстояние", темой которого в этом году стала лень, в 15-й раз проходит с 4 по 6 сентября в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области: современные художники, среди которых Игорь Шелковский, Алексей Лука, Иван Горшков, расскажут о своем видении лени, а также научат, как правильно лениться, сообщила пресс-служба фестиваля.

"В российской культуре лени всегда уделяли много внимания. Ее значение противоречиво: с одной стороны, лень считалась злом, с другой — благом. Арт-парк Никола-Ленивец — это гигантская территория, обойти которую — уже сам по себе вызов для тех, кто привык к неторопливому отдыху. Но как правильно лениться в этом месте? Свою версию расскажут современные художники через новые объекты, перформансы и музыку", - отмечают организаторы.

По словам куратора выставки Антона Кочуркина, лень – противоречивое явление в культуре, она отсутствует в природе, что порождает основной конфликт между человеком и природой. "В современной культуре лень настигает нас всюду, влияя на дизайн мебели и гаджетов, музыку и политику, поведение. Лень выбора приводит к повторению, к штампам. Это защита от непознанного и одновременно призыв к новым подвигам", - рассказал Кочуркин, которого процитировали в пресс-службе.

Свое отношение к лени известный художник Игорь Шелковский выразит в объекте "Красный лес", который станет первой конструкцией автора в Никола-Ленивце. Как уточнили в пресс-службе, автор возведет ярко-красную конструкцию из массивных деревянных брусьев, хаотично выстроенных вдоль моста, который перекинется через небольшой овраг.

Архитектурное сооружение, напоминающее мистические руины, представит художник Иван Горшков. По словам автора, лень и привал очень связаны. "Беседка" будет заманивать в объятия, и хотя неясные силуэты среди молодого березняка вызывают странное чувство тревоги, вы не сможете не заглянуть туда", - отметили в пресс-службе.

Храп и музыка

Театральный режиссёр и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский представит на фестивале серию перформансов для арт-объектов фестиваля. "Инсталляция "Положительная динамика" у "Дома-антресоли" — это звуки половиц, стоны и храп, собранные композитором в звуковую партитуру для двух ленивых исполнителей", - подчеркнули организаторы.

На фестивале группа "Ритуалы привала" представит свой новый альбом "Леньсовет". "Главным музыкальным инструментом в этом концерте станет "Беседка" Ивана Горшкова, а вокалистами — населяющие ее существа, говорящие на несуществующем языке", - отметили в пресс-службе.

Музыкальную программу фестиваля продолжат выступления дуэта Geju, который смешивает хаус-бит, восточные ритуальные мотивы и электронику, а также проекта Сергея Пушкина Betelgeize, Anton Beznosuk и Yàko, nomusicians band и группы "Где-то там".

В рамках фестиваля подготовлены также несколько маршрутов для прогулок.

"Прямиком из парка "Версаль" вы попадете к "Маяку" на Угре — месту, где все начиналось, пройдете тропой "Убежище" родом из 2016 года, доберетесь до самых отдаленных "Бобура" и "Угруана". Будет и ночной маршрут — пробежимся по "Скорой тропе", воображая себя совами, и посмотрим, как преображается парк в свете фонариков", - указывает пресс-служба фестиваля.

Лениться лучше на ветру

Фестиваль "Архстояние" расположился на территории больше 100 га, арт-объекты находятся на расстоянии более 1 километра друг от друга, сообщили организаторы.

"Территория арт-парка хорошо продувается ветрами, и есть возможность сохранять социальную дистанцию. Кроме того, в инфоцентре и кафе будут санитайзеры, а все сотрудники кафе работают в масках и перчатках. Мы выполняем все предписания Роспотребнадзора, связанные с проведением массовых мероприятий", - сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

"Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.