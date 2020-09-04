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Плагиат на «Руки Вверх» — трек Моргенштерна и Элджея жестко захейтили

Плагиат на «Руки Вверх» — трек Моргенштерна и Элджея жестко захейтили

Сегодня популярные исполнители Моргенштерн и Элджей выпустили клип на песню Lollipop. Через четыре часа после публикации на YouTube ролик набрал больше 400 тысяч просмотров.
Но не все слушатели оценили совместный коллаб кумиров. По мнению большинства, рэперы украли мелодию у группы «Руки Вверх».


Фанаты обвинили Моргенштерна и Элджея в плагиате. Мелодия новой песни очень напоминает пользователям сети мотив из хита «Руки Вверх» — «Песенка». Еще в 90-х эта композиция стала такой популярной, что зарубежные артисты выпустили кавер-версию All Around The World. Однако они договорились с Сергеем Жуковым, а вот Моргенштерн и Элджей, кажется, о правах на музыку забыли. Так в Apple Music авторство трека принадлежит Узенюку и Моргенштерну.


«Тырить чужое неинтересно», «Вы лучше свое создавайте», «Песня крутая, но все равно плагиат», «Дно додумалось воровать, чтобы вылезти из пучины? Не получится! Опустились еще ниже»,

— комментируют новую песню в сети.

Отметим, что это не первая совместная работа исполнителей. Несколько месяцев назад они также выпустили популярный трек Cadillac.

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По материалам: popcake.tv

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