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Представлен список лучших сериалов о зомби-апокалипсисе

Представлен список лучших сериалов о зомби-апокалипсисе

Апокалипсис в результате появления зомби-вируса — популярная тема в массовой культуре. Существует масса фильмов, сериалов, видеоигр, книг и комиксов в этом сеттинге — пишет информационный портал "НьюИнформ", который представил перечень лучших сериалов по теме.
 
На пятом месте — корейский сериал "Королевство", который пока что вышел в виде двух сезонов по шесть серий. Сериал выделяется на фоне остальных своим уникальным сеттингом (зомби-вирус в средневековой Корее — это что-то новое) и качеством визуального ряда, но несколько затянут и местами нелогичен.
 
Четвертое место — мини-сериал "Тупик", который вышел в Великобритании в 2008 году. Был номинирован на премию BAFTA TV в номинации "Лучший драматический сериал".
 
Третью строку рейтинга занял сериал "Бойтесь ходячих мертвецов". Это спин-офф и приквел "Ходячих мертвецов", действие которого развивается в Лос-Анджелесе. На данный момент доступно 5 сезонов — в первом пять эпизодов, во втором — 15, и в остальных по 16.
 
Вторая строка досталась сериалу "Нация Z". Этот проект из пяти сезонов по 13-15 серий сочетает в себе романтику роуд-муви, Дикого Запада и, конечно же, зомби-апокалипсиса.
 
На первом месте — "Ходячие мертвецы", которые выходят с 2010-го года по наше время. Уже есть десять сезонов (в первом шесть серий, во втором — 13, в остальных, кроме десятого, 16. В десятом — 22) и готовится одиннадцатый. И, вероятно, двенадцатый (а там — как пойдет). В общем, если у вас есть несколько сотен часов свободного времени, то вы знаете, что делать.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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