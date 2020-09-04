Президент Молдавии планирует досрочно обновить парламент и правительство

Алексей Вольцев

В ближайшие 10−15 дней в молдавском парламенте будет определён вопрос дальнейшего существования правящей коалиции Партии социалистов (ПСРМ) и Демократической партии (ДПМ). Также если в парламенте не окажется большинства голосов в поддержку правительства, тогда будет инициирован процесс роспуска законодательного органа и организации досрочных выборов. С таким заявлением вступил президент Молдавии Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

Ранее эти вопросы уже поднимались 1 сентября на встрече ПСРМ и ДПМ.

«Когда было создано парламентское большинство, у нас было 36 социалистов и более 20 демократов. Сейчас 37 социалистов и 11 демократов. Возникает вопрос: что делать дальше с этой коалицией? Если мы сможем сохранить парламентское большинство, то сохраним его, но если не сможем, тогда мы честно скажем людям, что этот парламент должен быть распущен, и тогда идём на досрочные парламентские выборы», — отметил Додон.

По его словам, в случае проведения досрочных парламентских выборов необходимо будет создать механизм, запрещающий переход депутатов из одной фракции в другую.

«Социалисты, как и обещали, не приняли в свои ряды ни одного перебежчика и не позволили никому уйти из фракции ПСРМ. Однако то, что произошло в других фракциях, привело к тому, что этот парламент более не соответствует воле народа, а потому он должен быть распущен», — подчеркнул президент.

Додон заявил также, что в составе молдавского правительства нужны перестановки.

«Я не думаю, что до завершения президентских выборов в республике появится новое правительство, кабмин — в этом или ином составе, но с тем же премьером, будет действовать до следующих досрочных парламентских выборов, которые, скорее всего, состоятся в марте или апреле. В команде правительства могут произойти изменения, они необходимы, на определенных этапах нужно добавлять „свежую кровь“», — сказал Додон.

По его словам, нет гарантии, что кабмин сохранит поддержку парламента, поскольку правящая коалиция социалистов и демократов практически лишена большинства голосов. Додон полагает, что правительство вновь может стать миноритарным, как это было до создания коалиции в парламенте.

ИА Newstes сообщало, что коалиция ПСРМ — ДПМ в молдавском парламенте была сформирована в марте. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 12 мандатов, то есть коалиция состоит из 49 депутатов, также в парламенте есть два независимых депутата, которые поддерживают коалицию. Парламент Молдавии состоит из 101 депутата, для формирования большинства необходимы голоса 51 человека.