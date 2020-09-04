Президент Молдавии планирует досрочно обновить парламент и правительство
В ближайшие 10−15 дней в молдавском парламенте будет определён вопрос дальнейшего существования правящей коалиции Партии социалистов (ПСРМ) и Демократической партии (ДПМ). Также если в парламенте не окажется большинства голосов в поддержку правительства, тогда будет инициирован процесс роспуска законодательного органа и организации досрочных выборов. С таким заявлением вступил президент Молдавии Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».
Ранее эти вопросы уже поднимались 1 сентября на встрече ПСРМ и ДПМ.
По его словам, в случае проведения досрочных парламентских выборов необходимо будет создать механизм, запрещающий переход депутатов из одной фракции в другую.
Додон заявил также, что в составе молдавского правительства нужны перестановки.
По его словам, нет гарантии, что кабмин сохранит поддержку парламента, поскольку правящая коалиция социалистов и демократов практически лишена большинства голосов. Додон полагает, что правительство вновь может стать миноритарным, как это было до создания коалиции в парламенте.
ИА Newstes сообщало, что коалиция ПСРМ — ДПМ в молдавском парламенте была сформирована в марте. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 12 мандатов, то есть коалиция состоит из 49 депутатов, также в парламенте есть два независимых депутата, которые поддерживают коалицию. Парламент Молдавии состоит из 101 депутата, для формирования большинства необходимы голоса 51 человека.