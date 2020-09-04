Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита Мишустина в Минск

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву", - сказал он.

Помимо этого на совещании обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

Игорь Краснов информировал его участников о мерах, принимаемых по защите прав и интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств", - отметил Песков. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями на эту тему", добавил он.

Конституция РФ гарантирует судебную защиту прав и интересов граждан, а потерпевшим государство обеспечивает доступ к правосудию и право на компенсацию причиненного ущерба. Вместе с тем, по данным социологических исследований, почти половина пострадавших не обращаются за помощью в правоохранительные органы, сказал Песков.

В совещании приняли участие заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.