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Разработчики заявили о фундаментальных проблемах новейших подлодок 677 "Лада"

Разработчики заявили о фундаментальных проблемах новейших подлодок 677 "Лада"

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что при постройке первых двух дизель-электрических подлодок проекта 677 "Лада" были выявлены фундаментальные проблемы. Передавать их ВМФ в существующем виде невозможно, признал он.

"Нам очень хочется разобраться с фундаментальными проблемами, которые мы имеем по этим лодкам, потому что технически один из наших поставщиков не справился с работоспособностью оборудования", – цитирует его РИА Новости.

Корпорация в настоящий момент "уперлась в невозможность передачи лодок" заказчику; строительство идет с отставанием от графика. Несмотря на это, на форуме "Армия-2020" был подписан контракт на постройку еще одной субмарины.

Корабли "Лада" – теоретически одни из самых современных и перспективных неатомных субмарин. Их проектировали на базе проекта 877 "Палтус". В ходе испытаний разработчики сталкивались с многократными проблемами, а в 2012 году в ВМФ даже задумывались над отказом от проекта, но в итоге решили дорабатывать его дальше.

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По материалам: uposters.ru

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