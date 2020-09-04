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Ростуризм начинает прием заявок на субсидии от туроператоров по въезду

Ростуризм начинает прием заявок на субсидии от туроператоров по въезду

Ростуризм анонсировал прием заявок на субсидии туроператорам по въездному туризму. Программа осуществляется в рамках постановления 534. С подробностями – «Вестник АТОР».

Как пояснили в Ростуризме, заявки от туроператоров будут приниматься с 4 сентября по 25 сентября 2020 г. Отчеты можно подать за период со 2 декабря 2019 г. по 4 сентября 2020 г. Подробности –здесь.

Заявки необходимо подавать в бумажном виде. Правила подачи заявок не изменились.

Напомним, что согласно постановлению 534, туроператоры могут получить субсидии за привлечение туристов из 10 стран. Это Германия, Израиль, США, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Корея, Индия, Япония. 

Всего на реализацию программы поддержки туроператоров въездного туризма в 2019 году предусмотрено 571,3 млн р., а в 2020 и 2021 гг. – по 821,3 млн р.

Напомним, что по итогам I полугодия 2020 года объемы въездного туризма в Россию упали на 83,6%. Если в январе-июне 2019 г. к нам с туристическими целями приехали 1 967 221 иностранец, то в январе-июне 2020 года – всего 322 801. С туристическими целями Россию во II квартале 2020 года посетили 0 человек.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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